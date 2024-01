Bimba investita all'asilo: maestra condannata a 2 anni e mezzo

Due anni e 6 mesi alla maestra Francesca Rocca per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore; un anno all'investitrice Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime stradali con patente sospesa per un anno. Sono le condanne deliberate oggi nella sentenza del tribunale di Velletri (Roma) per il caso della piccola Lavinia Montebove, investita da una macchina nel 2018 all'età di 16 mesi nel parcheggio dell'asilo nido 'La Fattoria di Mamma Cocca' nella cittadina laziale. La bimba da allora vive in stato vegetativo.

Per la maestra il giudice è andato oltre la richiesta del pm che era di 2 anni.



