Accoltellato nel Comasco, dà l'allarme chiamando la madre

Un 43enne è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Oltrona di San Mamette (Como). La vittima è Manuel Millefanti, con piccoli precedenti penali: è stato lui stesso alle 4.40 a telefonare alla madre, che vive nelle vicinanze, chiedendo aiuto perché era stato accoltellato.

La donna ha chiamato i soccorsi e si è precipitata a casa del figlio, una villetta in via Marconi, trovandolo morto nel salotto. Non si sa se l'uomo sia stato accoltellato in casa o se vi sia arrivato già ferito. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Appiano Gentile e di Cantù (Como).



