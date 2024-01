AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 23 gennaio 2024

ROMA - Camera, studio del presidente ore 9.30 Il presidente della Camera Fontana incontra una delegazione della Associazione Nazionale Donne Elettrici (Ande)

ROMA - Aula del Senato ore 16.30 Dichiarazioni id voto e voto finale del ddl Autonomia

ROMA - Palazzo Chigi, sala Stampa ore 11.00 Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano presenta iniziative per il giorno della Memoria

ROMA - Camera, commissione Bilancio e Affari Costituzionali in congiunta ore 12.30 Decreto milleproroghe

ROMA - Camera, commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti ore 13.00 Audizione del ministro Musumeci

ROMA - Camera, commissione Copasir ore 14.00 Audizione dell'ad di Webuild S.p.A, Salini

ROMA - Rose Garden Hotel ore 9.30 Conferenza stampa Ryanair con l'ad O'Leary

ROMA - Sala Pininfarina ore 14.30 "Industria, trasporti, logistica e infrastrutture: insieme per le competitività del Paese", organizzato da Confindustria anche in streaming con Bonomi, presidente e il ministro delle Infrastrutture, Salvini

ROMA - Galleria Alberto Sordi piazza Colonna ore 18.00 Inaugurazione Galleria Alberto Sordi, con il ministro delle Imprese Urso, il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente di Enasarco, Mei

BRUXELLES - Bce, pubblicazione del Bank Lending Survey

TOKYO - Boj, decisioni di politica monetaria

CONCORD (USA) - Primarie repubblicane del New Hampshire per le elezioni presidenziali TOKYO - Decisione di politica monetaria della Banca del Giappone e nuove previsioni macroeconomiche PECHINO - Visita del presidente uzbeko Mirziyoyev (fino al 25)

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri dell'Agricoltura e Pesca

GINEVRA - Onu, il Consiglio per i diritti umani esamina la situazione dei diritti umani in Cina

BERLINO - Forum del quotidiano Handelsblatt sull'energia, con il ministro tedesco dell'Economia e del Clima Habeck WASHINGTON - Annuncio del nuovo calendario del Doomsday Clock WASHINGTON - Riunione virtuale del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina

EL-DABAA - I presidenti Putin e al-Sisi partecipano in videoconferenza al getto di cemento di un'unità della prima centrale nucleare egiziana

LAGOS - Visita del Segretario di Stato americano Blinken

CAIVANO - Biblioteca Comunale di Caivano ore 10.30 I Ministri per la Pubblica Amministrazione, Zangrillo, e dell'Interno, Piantedosi, insieme al Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione, Ciciliano, e alla Commissione Straordinaria, presenteranno il "Programma degli interventi per incrementare la capacità tecnica ed operativa del Comune

ROMA - Polo Tuscolano ore 10.30 Firma di un protocollo per la prevenzione della violenza di genere tra la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e l'Associazione Nazionale di enologia Le donne del Vino, con il direttore Centrale Anticrimine Alessandro Giuliano e il presidente dell'Associazione Mastroberardino

ROMA - piazza Bocca della Verità, ore 10.00 Sit-in dei tassisti

ROMA - Rai, sala Sergio Zavoli, viale Mazzini 14 ore 12.00 Conferenza stampa di presentazione della serie tv La lunga Notte, Regia di Giacomo Campiotti, con Alessio Boni, Duccio Camerini, Marco Foschi, Lucrezia Guidone, Ana Caterina Morariu, Flavio Parenti, Aurora Ruffino, Martina Stella

LOS ANGELES - Academy Award, nomination alla 96esima edizione

PARIGI - Sfilate Haute Couture MELBOURNE - Tennis, Australian Open

