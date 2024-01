Un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque, già noto alle forze dell'ordine è stato ucciso stanotte a colpi d'arma da fuoco in via dello Scirocco, nel quartiere di Secondigliano, a Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e della Squadra Mobile. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli investigatori.

Secondo le prime notizie della Polizia, l'uomo aveva precedenti per diversi reati.



