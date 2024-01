Surf su auto in corsa, grave 18enne nel Trevigiano

Un ragazzo di 18 anni si trova ricoverato all'ospedale di Treviso in gravi condizioni per le lesioni riportate nell'urto con un'automobile sul cofano della quale si trovava poco prima in equilibrio.

Il fatto è accaduto la scorsa notte, a Cimadolmo (Treviso).

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo, assieme a coetanei, si stava misurando in alcune sfide consistenti nel rimanere in piedi sopra un mezzo in movimento. Dopo essere caduto il giovane sarebbe in questo caso stato travolto dalla stessa auto condotta da un conoscente.

Trasportato con l'elicottero al pronto soccorso, i sanitari si sono riservati la prognosi.



