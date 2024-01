Muore travolto da albero che sta tagliando a Città della Pieve

Un sessantaquattrenne è morto travolto da un albero che stava tagliando nei boschi di Città della Pieve (Perugia). Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del posto.

Sembra che l'uomo, pensionato, fosse solito recarsi nei boschi per raccogliere la legna. L'incidente è avvenuto in località San Litardo dove sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Città della Pieve. Al loro arrivo l'uomo - è stato riferito dai soccorritori - era già morto.



