Lite nella notte in centro a Brindisi, grave un 20enne

Un 20enne è stato ferito in modo grave a Brindisi durante una lite tra ragazzi avvenuta la scorsa notte ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 'Perrino'. Al vaglio della Procura la posizione di un coetaneo della vittima, che è sospettato di essere l'aggressore e che è stato portato in questura. A quanto si apprende, ci sarebbe stato un primo diverbio verbale tra i due, degenerato, poi, nell'aggressione ai danni del 20enne. Le indagini sull'accaduto sono condotte dalla polizia.



