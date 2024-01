Temperature in picchiata, in Valle d'Aosta calo di 8 gradi

L'aria artica arrivata su gran parte dell'Europa ha sortito i suoi effetti anche in Valle d'Aosta. Le temperature minime registrate oggi sono scese di diversi gradi rispetto a quelle della notte precedente. In base ai dati del Centro funzionale della Regione, ai 1.200 metri di Courmayeur, alle 5 di mattina di oggi, la temperatura è arrivata a -9,1 gradi, contro lo -0,7 di ieri. Più in alto, ai 2.000 metri di quota di Cervinia, alle ore 3, la colonnina di mercurio ha toccato -14,8 gradi, rispetto ai -8,2 della notte prima. Nel centro di Aosta (580 metri di quota) la temperatura minima ha toccato i -2,7 gradi alle ore 6, contro i 5,1 di venerdì.

Le precipitazioni dei giorni scorsi hanno portato dai 50 ai 70 centimetri di neve sopra i 2.100 metri di quota nella parte Nord occidentale della regione e quantitativi inferiori sul resto del territorio. L'ufficio meteo regionale prevede che il cielo soleggiato di oggi si mantenga, seppur con qualche nuvola, anche nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA