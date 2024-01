Sindaco Ercolano, potremmo avere già oggi difficoltà con rifiuti

"Siamo alle solite.

Tutti ci stiamo impegnando di più per migliorare la pulizia della città, ma capita sempre qualcosa che ci fa tornare indietro". E' il commento scritto su facebook da Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano (Napoli) e vicepresidente nazionale dell'Anci a proposito del prorogarsi dello stato di agitazione da parte dei dipendenti Sapna che non consentono lo sversamento dei rifiuti nello Stir di Tufino. Ciò sta creando disagi ai comuni dell'Ato Na 3. In queste ore la Città degli Scavi si presenta sporca con rifiuti che ormai traboccano dai cassonetti per la raccolta differenziata. "Lo sciopero dei dipendenti Sapna sta impedendo di fatto lo sversamento dei rifiuti nello Stir di Tufino, gestito proprio dalla società di città metropolitana Sapna" scrive Buonajuto "Ad Ercolano potremmo avere delle difficoltà già da oggi. È assurdo e vergognoso che nonostante gli sforzi delle persone perbene di Ercolano, siamo costretti a pagare per responsabilità altrui (già bastano le nostre...)".





