Scontro frontale a Cagliari, due morti

Sale a due morti il bilancio dell'incidente stradale di questa mattina, alle 3.30, in via Vesalio a Cagliari, non lontano da una zona di locali notturni molto frequentata dai giovani nel weekend. Uno dei feriti - ancora non sono state rese note le generalità - è deceduto all'ospedale Brotzu dove sono stati trasportati i tre feriti: due giovani che erano a bordo della Peugeot 207 guidata dal 20enne morto sul colpo, e il conducente del suv Maserati. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, la Peugeot ha imboccato la via Vesalio in contromano all'altezza di una rotonda scontrandosi con la Maserati in un tratto rettilineo della strada.

I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118 che ha portato i feriti all'ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, anche gli agenti della polizia locale.



