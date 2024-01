Schiacciato da un camion, operaio muore 48 ore dopo in ospedale

E' morto oggi Mohamed Oueslati, l'operaio cinquantanovenne che giovedì scorso era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Châtillon (Aosta). L'uomo, residente ad Aosta e originario della Tunisia, era stato trasferito ieri pomeriggio dall'ospedale Parini di Aosta al Cto di Torino dopo un aggravamento delle sue condizioni.

L'incidente mentre era impegnato a smontare le luminarie natalizie nel centro di Châtillon per conto di un'impresa di Verrès. In base a una prima ricostruzione, quando sono stati sollevati i piantoni impiegati per rendere stabile il furgone in uso, il mezzo pesante è improvvisamente piombato a terra.

L'uomo, che si trovava a terra, è quindi stato colpito alle gambe dalla parte posteriore del veicolo, rimanendo bloccato tra il furgone e la facciata di un edificio che costeggia la via centrale del paese.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della Compagnia di Châtillon e Saint-Vincent. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Poi l'aggravamento delle condizioni e la decisione di trasferirlo nel centro specializzato di Torino.

Gli accertamenti sono affidati alla Struttura complessa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl della Valle d'Aosta. Dell'accaduto è stata informata la procura di Aosta, con il pm di turno Giovanni Roteglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA