Rievocazione della X Mas in municipio a Gorizia, l'Anpi protesta

Una delegazione dell'associazione che raduna reduci e parenti dei combattenti della flottiglia Decima Mas ha celebrato oggi nel municipio di Gorizia il 79/o anniversario della battaglia di Tarnova della Selva, che vide opposta la formazione della Repubblica sociale italiana alle truppe dell'esercito di liberazione della Jugoslavia.

Nel palazzo municipale è stato deposto un mazzo di fiori nei pressi della lapide in memoria dei dipendenti comunali deportati in Jugoslavia nel maggio del 1945. Una cerimonia che si ripete negli anni e contro la quale l'Anpi ha protestato organizzando un presidio antifascista in corso Verdi, a qualche centinaio di metri dalla sede comunale: "Riteniamo inaccettabile che la Decima Mas venga accolta in Comune, casa di tutti i goriziani, anche dei parenti di coloro che sono morti nella lotta contro la dittatura nazifascista, ed è vergognoso che ciò avvenga nel clima di collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica (Slovenia), capitale della cultura europea", si legge nelle motivazioni della protesta, diffuse attraverso i social.

Anche Serena Pellegrino, esponente di Avs nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una nota, "stigmatizza la scelta politica" di consentire la cerimonia in municipio, "anche in vista di Go!2025".



