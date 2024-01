Presidio contro Forza Nuova a Milano, centinaia in piazza

Oltre 200 persone, secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine presenti sul posto, si sono radunate a Milano in piazza Prealpi per protestare contro la presenza in città di Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova.

Il partito ha infatti indetto una conferenza stampa sulle elezioni europee in una pizzeria-trattoria di via Ajraghi, alla quale hanno partecipato nel pomeriggio una ventina di persone. La location è stata cambiata ieri, dopo diverse polemiche che avrebbero avuto come effetto il diniego da parte del titolare del ristorante Barrio Alto, in via Serio, dove era stato organizzato inizialmente l'incontro. Come ha sottolineato Fiore al suo arrivo, "niente di nuovo: sono venuto qui anche nel 97, 98, 99 - ha detto - e c'è stata sempre protesta".

A poche centinaia di metri, invece, il presidio indetto dalla Cgil. "Siamo in piazza ancora una volta per dire no al fascismo - ha sottolineato il consigliere di Milano Alessandro Giungi presente alla protesta - e nella nostra città, medaglia d'oro per la resistenza, c'è un incontro con persone che si rifanno alla regione fascista. Siamo qui, democraticamente, a manifestare il nostro totale dissenso". Entrambe le aree sono state presidiate per tutto il pomeriggio dalle forze dell'ordine.



