Perseguita la ex e investe il compagno, scatta braccialetto

Pedinamenti, minacce di morte alla ex e al suo convivente, quest'ultimo anche investito con un'auto con lesioni ad un arto guaribili in cinque giorni. Per questi motivi i carabinieri della stazione di Artena hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura, nei riguardi di un 49enne del comune di Artena.

Le indagini dei Carabinieri, dopo le due richieste di intervento al 112, da parte delle vittime, hanno permesso di acquisire elementi sulla condotta aggressiva dell'uomo e di concerto con l'Autorità Giudiziaria hanno fatto scattare nei confronti del 49enne il divieto di avvicinamento a qualsiasi luogo frequentato dalle vittime, con applicazione del braccialetto elettronico, dovendo mantenere una distanza di almeno 500 metri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA