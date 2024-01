Nevica in provincia di Foggia, alcuni comuni chiudono scuole

Primi fiocchi di neve del 2024 e crollo delle temperature in provincia di Foggia. La neve è caduta in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando per Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia.

Nevischio anche nell'area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo.

Al momento - informano i vigili del fuoco - non si registra alcun disagio nella viabilità. A scopo precauzionale i sindaci di alcuni comuni dei Monti dauni - Monteleone di Puglia, Anzano e Faeto - hanno disposto la chiusura delle scuole. La neve aveva imbiancato gran parte del territorio della provincia di Foggia a novembre del 2023.



