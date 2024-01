Mare grosso, collegamenti quasi interrotti con Capri

In un'isola già deserta per mancanza di turisti e del cattivo tempo che imperversa sin dai primi giorni del 2024, si è aggiunto anche il mare grosso che costringe le compagnie di navigazione a cancellare le corse per l'isola azzurra. Oggi, infatti, a causa del forte mare di grecale gli aliscafi hanno annullato tutte le partenze da Napoli e Sorrento.

Il forte vento che ha iniziato a spirare dalla tarda serata ha portato alla sospensione quasi totale dei collegamenti marittimi con la terraferma. Da questa mattina sono ferme tutte le linee veloci che collegano l'isola azzurra sia con Napoli che con la penisola sorrentina e Castellammare di Stabia, mentre dopo le prime partenze dei traghetti Caremar sulla tratta Capri-Napoli, dal tardo pomeriggio sono in forse anche le altre corse, e a questo punto si paventa l'isolamento completo tra la terra dei Faraglioni e la terraferma.

A condizionare l'andamento dei viaggi sia le onde alte oltre un metro che le forti raffiche di vento sino a trenta nodi che rendono difficoltose le manovre in entrata e in uscita nei porti. Le correnti fredde provenienti da nord-est, secondo le previsioni, dovrebbero portare anche a Capri un abbassamento delle temperature ma da domani l'andamento meteomarino potrebbe avere un miglioramento.



