Maltempo, Humanity 1 non attraccherà più a Ortona

Le condizioni meteo avverse sono alla base della decisione di individuare un altro porto, non più quello di Ortona (Chieti), per l'attracco della Humanity 1, la nave con a bordo 126 migranti salvati su una barca alla deriva in zona sar maltese. Lo riferiscono fonti vicine alla Prefettura di Chieti che parlano di condizioni del mare proibitive per una nave che dovrebbe affrontare almeno altri quattro giorni di navigazione per raggiungere il porto abruzzese e che attualmente si trova nello Ionio, al largo delle coste pugliesi.

Già nei giorni scorsi i vertici della Ong tedesca avevano mostrato perplessità sulla destinazione assegnata, parlando di una traversata di circa 1.200 chilometri che sarebbe risultata difficile, considerando anche il maltempo.



