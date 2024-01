Indirizzata in un primo tempo verso Ortona (Chieti), a causa del maltempo è cambiata oggi l'indicazione del porto di sbarco per la Humanity 1, che giovedì scorso ha soccorso 126 persone su una barca in difficoltà partita dalla Libia: approderà a Taranto.

"La lotta per un porto sicuro più vicino ed evitare di dover navigare in una tempesta con 126 persone salvate a bordo è giunta al termine! Ci sono volute numerose richieste", lamenta la ong Sos Humanity.



