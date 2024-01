Italia chiede attivazione Fondo Ue per maltempo in Toscana

Il Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso a Bruxelles l'istanza di attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il maltempo che ha colpito la Toscana, a partire dal 29 ottobre scorso. L'ammontare complessivo dei danni diretti, così come emerso all'esito della ricognizione della Regione, è di circa 2.712.473.053,61 di euro.

L'istanza, inviata alla Commissione Europea entro il termine di 12 settimane dal primo danno registrato, così come previsto dal Regolamento, sarà oggetto di apposita istruttoria da parte della Commissione, all'esito della quale il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunceranno sull'eventuale stanziamento a favore del nostro Paese.

Il Fondo di solidarietà dell'Ue destinato a sostenere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali, è stato istituito allo scopo di "permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile".



