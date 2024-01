Forte vento, rallentamenti nei collegamenti con l'Elba

Rallentamenti nei collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba oggi a causa del forte vento di grecale nel canale di Piombino (Livorno). Come confermano dalla capitaneria di Piombino fermo l'aliscafo, e due traghetti saltati in mattinata, uno di Toremar per Rio Marina e uno di Blue Navy con Portoferraio mentre al momento risultano regolari gli altri collegamenti.

Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nella giornata: le raffiche di una ventina di nodi di grecale che soffiano da stamani andranno infatti a calare secondo le previsioni nel pomeriggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA