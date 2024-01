Donati a Cri 37mila litri di alcool sequestrati dai finanzieri

Sono stati donati alla Croce Rossa Italiana gli oltre 37mila litri di alcool denaturato sequestri dal Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ora destinati ad essere utilizzati come disinfettante/igienizzante nella gestione dell'emergenza migratoria sull'isola di Lampedusa.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno devoluto, anche altri beni sequestrati, come pasta, capi di vestiario e anche giocattoli, a varie associazioni benefiche, enti onlus ed ecclesiastici presenti sul territorio campano, con il nulla osta delle Autorità Giudiziarie competenti, per dare sostegno alle persone più povere e bisognose.

Durante le festività natalizie, sono stati consegnati, sempre alla Croce Rossa, due quintali di pasta recante la mendace Indicazione Geografica Protetta "Pasta di Gragnano", sequestrati dalla Compagnia di Castellammare di Stabia.

La donazione è stata disposta dopo verifica della sicurezza alimentare a cura del personale specializzato del Centro di riferimento regionale per la sicurezza della ristorazione pubblica e collettiva e delle produzioni agroalimentari tradizionali (C.ri.p.a.t.). Più in generale, lo scorso anno le Fiamme gialle partenopee hanno provveduto a devolvere, a 26 diverse associazioni ed enti benefici presenti nell'area metropolitana - dopo aver provveduto alla rimozione delle false etichette per evitare la riconducibilità dei capi ai brand contraffatti - oltre 85.000 articoli tra capi di abbigliamento (giubbini, maglie, pantaloncini e scarpe) e giocattoli raffiguranti vari personaggi amati dai più piccoli.



