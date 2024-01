Coltellata alle spalle durante lite ai giardini, ferito 16enne

Indagini della polizia a Firenze su una una lite nel corso della quale un 16enne peruviano è stato ferito con una coltellata alle spalle. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nel giardino pubblico di via Toscanini, nel quartiere periferico di Novoli. Secondo quanto ricostruito, ma la dinamica è ancora da chiarire, il 16enne era in compagnia di un amico quando sarebbe nato un diverbio con altre due persone culminato con l'accoltellamento. Il giovane sarebbe poi rientrato a casa ma accusando problemi a respirare è stato chiesto l'intervento del 118 ed è stato portato in ospedale a Careggi dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.



