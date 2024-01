Bomba d'aereo fatta brillare dall'esercito nel Cesenate

Il reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore, nel bolognese, ha completato verso le 12.30 le operazioni di disinnesco e brillamento di un ordigno bellico rinvenuto nel cesenate, in località Ponte Abbadesse. Si tratta di una bomba d'aereo del peso di circa 227 chili, di fabbricazione inglese, ancora attiva, risalente al secondo conflitto mondiale, ritrovata in pessime condizioni di conservazione.

Le operazioni di bonifica, dirette e coordinate dalla Prefettura di Forlì-Cesena e dal Comando forze operative Nord dell'esercito di Padova si sono svolte in tre distinte fasi durante le quali è stata costruita sul luogo di rinvenimento una struttura di protezione per mitigare gli effetti dovuti a un'eventuale esplosione accidentale. Si è quindi provveduto a neutralizzare l'ordigno attraverso la rimozione del sistema di innesco anteriore, infine, la bomba d'aereo è stata fatta brillare in un'area individuata e predisposta in modo da tutelare l'incolumità pubblica.

Per garantire un'adeguata cornice di sicurezza, durante la rimozione del sistema di innesco, è stato necessario interdire il traffico di alcune strade adiacenti alla zona di ritrovamento dell'ordigno ed evacuare circa 300 abitanti.



