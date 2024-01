Abuso di sostanze, giovane in coma

Un giovane si trova in coma, a Milano, per un abuso di sostanze stupefacenti che ha mandato all'ospedale anche un suo amico, con il quale stava passando una serata in discoteca.

E' accaduto alle 2.50 in via Sammartini 30, dove si trova la discoteca 'Tunnel'. Il 118 è intervenuto con un'automedica e due ambulanze: i due, entrambi 23enni sono stati portati - uno in codice rosso, incosciente, e l'altro in giallo - all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sul caso gli accertamenti sono in carico ai carabinieri.



