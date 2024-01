Grave 27enne per incidente del suo monopattino con furgone

E' in gravi condizioni una donna di 27 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale ad Altopascio (Lucca). La giovane stava percorrendo la strada con un monopattino, quando è stata urtata da un furgone, in via Francesca Romea.

Nella caduta ha riportato un politrauma ed è stata portata in codice rosso all'ospedale di Pisa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con medico della Misericordia di Montecarlo.

Per ricostruire l'esatta dinamica la polizia municipale raccoglie le testimonianze e visiona le immagini delle telecamere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA