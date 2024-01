A Trieste arriva la neve, raffiche di bora fino a 105 km orari

Primi fiocchi di neve a Trieste e in particolare sull'altipiano carsico. Una nevicata è in corso, come informa il Comune, nelle località di Opicina e Basovizza e la neve inizia ad attecchire sul manto stradale: la spargisale è in azione e al momento la viabilità principale è percorribile senza difficoltà.

La neve sta scendendo anche in città, ma senza attecchire, accompagnata da forti raffiche di bora, che secondo le rilevazioni dell'Osmer Arpa Fvg, al momento hanno raggiunto la velocità massima di 105 km orari.

La Protezione civile del Fvg ha diramato un'allerta meteo gialla che rimarrà in vigore fino alle 16 a causa dell'ondata di maltempo che sta attraversando la regione e in particolare Trieste. Secondo le previsioni dell'Osmer Arpa Fvg, le precipitazioni dovrebbero cessare nel pomeriggio, mentre la bora continuerà a soffiare da forte a sostenuta. Da domani il vento sarà invece moderato.

A causa delle avverse condizioni meteo, rende noto il Comune, è sospeso il collegamento marittimo con il Delfino verde tra Trieste e Muggia.



