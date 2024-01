Valditara, project financing per nuove scuole

"Abbiamo avviato grazie ai fondi Pnrr un importante piano di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico: quasi il 20% del patrimonio scolastico ne sarà interessato. Ai soldi del Pnrr, pari a 3miliardi e 900 milioni, abbiamo aggiunto oltre 1 miliardo di soldi anche trovati nelle pieghe del bilancio, che abbiamo destinato a interventi di riqualificazione". lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara a Il Rosso e il Nero a Radio 1.

"Abbiamo inoltre - ha aggiunto Valditara - un piano importante anche per la costruzione di nuove scuole. E ci sarà una valorizzazione forte del Proiect financing: un privato cittadino si offre di costruire o ristrutturarre una scuola a sue spese e avrà in concessione, per un certo numero di anni, una serie di servizi, per esempio i servizi di riscaldamento.

In genere si tratta di ditte che hanno global service, ovvero che hanno appalti di mense e pulizie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA