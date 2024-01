Un arresto per violenza sessuale di gruppo a Perugia

Violenza sessuale di gruppo e di lesioni aggravate in danno di una ventunenne sono le accuse contestate a un giovane finito in carcere in esecuzione di una misura di custodia cautelare disposta dal gip di Perugia ed eseguita ieri pomeriggio dalla polizia. Lo ha reso noto la Procura con un comunicato. La notizia è riportata oggi da alcuni giornali locali.

Secondo quanto è emerso dalle indagini compiute, il giovane, 25 anni, italiano, avrebbe approfittato dello stato confusionale della ragazza dovuto all'assunzione di alcolici ed avrebbe abusato sessualmente di lei unitamente ad altri soggetti, al momento non identificati. Il fatto, in particolare, sarebbe avvenuto la notte del 19 luglio scorso quando la ventunenne aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine alle quali - si ricorda ancora nel comunicato - ha riferito di avere subito violenza ad opera di più persone presso la piscina comunale di Ponte San Giovanni, in quel momento chiusa.

Le indagini sono giunte all'individuazione del presunto autore del reato anche grazie alla comparazione dei profili genetici sui reperti sequestrati e sui campioni acquisiti, oltre che alle dichiarazioni della giovane.



