Spintona agenti e fugge da tribunale per evitare espulsione

Un cittadino marocchino irregolare che doveva essere rimpatriato dopo la convalida del decreto di espulsione, ha sferrato alcuni spintoni agli agenti che lo avevano in custodia ed è riuscito a fuggire dal tribunale a Imperia. E' accaduto stamani all'uscita del palazzo di giustizia.

Ora l'uomo è ricercato dalle forze dell'ordine per rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. A quanto si apprende, l'uomo avrebbe dovuto essere portato a Milano e imbarcato su un volo per il Marocco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA