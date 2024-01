Quiz patente con auricolare e camera e non supera la prova

Un cittadino indiano di 30 anni e un pakistano di 25 sono stati scoperti e denunciati, dalla Guardia di Finanza di Pordenone, per truffa ai danni dello Stato: per superare l'esame della patente di guida hanno usato una microcamera con auricolare. Grazie a un suggeritore esterno, i due candidati hanno fornito le risposte. Tuttavia, nonostante l'"aiutino", uno dei due candidati non è ugualmente riuscito a superare il test.

Grazie alla collaborazione con i vertici della Motorizzazione Civile, i finanzieri hanno monitorato i partecipanti all'esame, individuando i due sospettati che rispondevano ai singoli quesiti solo dopo aver compiuto alcuni movimenti poco percettibili come, ad esempio, aggiustarsi spesso il collo della maglia.



