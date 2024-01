Oggi l'autopsia sul corpo della donna trovata morta a Trento

Avrà luogo questa mattina l'autopsia sul corpo di Maria Antonietta Panico, la 42enne trovata morta in casa dall'ex marito, a Trento. L'esame verrà effettuato dal medico legale Dario Raniero, di Verona, allo scopo di chiarire le cause del decesso, avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento del corpo.

La 42enne, candidata con il centrodestra alle elezioni provinciali del 2018 e alle amministrative del 2020, era separata e aveva una figlia di 16 anni. È stata la ragazza, preoccupata perché non aveva notizie della madre da un paio di giorni, ad avvertire il padre, che ha poi fatto la tragica scoperta.

Il corpo della donna è stato trovato sul letto della sua abitazione. Ieri il medico legale ha riferito agli inquirenti che non ci sono apparenti ferite da taglio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA