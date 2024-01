Morto ciclista travolto da auto nella Bassa friulana

E' morto poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso il ciclista investito da un'auto, questa mattina, lungo la statale 14. Si tratta di un anziano di 87 anni. L'incidente è avvenuto a Latisana, non lontano dall'abitazione della vittima.

Quando il personale sanitario è giunto sul posto, l'uomo era già in arresto cardiaco. I soccorritori sono riusciti a rianimarlo e trasportarlo nel locale ospedale, in ambulanza, perché l'elicottero non era potuto decollare a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

La Polizia locale ha svolto i rilievi tesi anche ad accertare se al momento dell'impatto con la vettura investitrice - il cui conducente si è subito fermato - l'anziano fosse in sella alla bicicletta o la stesse conducendo a mano.



