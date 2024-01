Mons. Gallagher, 'il Papa vuole andare in Vietnam'

"Il Papa vuole andare e la comunità cattolica lì anche lo vuole. Sarebbe un buon messaggio per quella regione". Lo ha detto mons. Paul Richard Gallagher, Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, parlando di un possibile viaggio del Papa in Vietnam.

Oggi il Papa ha incontrato una delegazione di una quindicina di persone del Partito comunista del Paese asiatico. "È stato un incontro molto positivo", le relazioni con la Santa Sede crescono e "siamo speranzosi sul fatto che ne beneficerà la comunità cattolica". "Speriamo di incoraggiarli verso una maggiore libertà religiosa", ha aggiunto Gallagher annunciando: "Io andrò ad aprile", "poi Parolin nell'anno", "faremo le cose gradualmente".

Negli scorsi mesi le relazioni tra Santa Sede e il Paese asiatico hanno compiuto un passo importante con l'intesa per un rappresentante pontificio residente. E' monsignor Marek Zalewski, nominato dal Papa a fine dicembre.

Mons. Gallagher ha evidenziato che "è un Paese importante nella regione, una sorta di miracolo economico sotto molti aspetti".

Quanto alla possibile visita del Papa, il Segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, parlando a margine di una conferenza dedicata al cardinale Ercole Consalvi, ha precisato: "bisognerà prima fare altri passi" ma "penso che il Papa voglia andare".



