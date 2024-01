La Diocesi di Genova attiva il Gruppo di Acquisto Centrale

L'Arcidiocesi di Genova ha lanciato un progetto per la creazione di un 'Gruppo di Acquisto Centrale' mirato a fornire un servizio di supporto nella gestione degli acquisti a livello territoriale. Il nuovo Centro Acquisti Diocesano è nato con il supporto e la consulenza del Gad, Gruppo Acquisto Diocesano di Milano, e l'aiuto di alcuni laici volontari della diocesi di Genova.

Come ha spiegato monsignor Andrea Parodi, "l'ufficio sarà situato all'interno dei locali della Curia e inizialmente si concentrerà sugli acquisiti di energia e gas. Il servizio sarà rivolto alle Parrocchie e agli Enti di tutto il territorio diocesano che potranno beneficiare di un unico interlocutore per tutte le pratiche e di un risparmio importante sulle utenze grazie all'economia di scala".

Per l'economo diocesano le principali motivazione alla base della nuova struttura sono "la complessità del territorio, le tendenze relative alla presenza dei sacerdoti nei prossimi anni, le esigenze e le difficoltà economiche emergenti in alcuni contesti che hanno di fatto sottolineato la necessità di costruire un contesto in grado di fornire semplificazione, efficientamento e risparmio".

Nei prossimi giorni si terranno alcuni incontri con i parroci e i loro collaboratori nonché con i responsabili delle comunità religiose per illustrare le finalità e formalizzarne le adesioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA