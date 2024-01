Calderoli,governo lavora a ddl per sviluppo isole minori

"Il Governo sta predisponendo uno schema di disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. Lo schema di disegno di legge indicherà misure di crescita per le isole minori, in considerazione del loro valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, alla Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

"La proposta si incentra sulla definizione di una programmazione strategica ed economica delle misure per lo sviluppo delle isole minori, attraverso la previsione di un Documento unico di programmazione isole minori, in cui confluirebbero tutti i progetti integrati di sviluppo territoriale elaborati dai comuni interessati - spiega Calderoli - Il rilievo strategico dei progetti relativi allo sviluppo delle isole minore giustificherebbe poi il ricorso alla figura dei contratti istituzionali di sviluppo e l'intervento sul tema delle risorse per investimenti specifici in questi territori, anche attraverso la disciplina innovativa dei Fondi a sostegno delle isole minori".



