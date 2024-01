Il Papa al Forum di Davos, affrontare le ingiustizie del mondo

Le guerre sono frutto delle ingiustizie che devono essere affrontate: è l'appello che il Papa lancia al World Economic Forum di Davos. Porre fine ai conflitti "richiede qualcosa di più che semplicemente mettere da parte gli strumenti di guerra; richiede di affrontare le ingiustizie che sono le cause profonde dei conflitti", si legge nel Messaggio inviato dal Pontefice.

Tra le ingiustizie "più significative c'è la fame, che continua ad affliggere intere regioni del mondo, anche se altre sono segnate da eccessivi sprechi alimentari. Lo sfruttamento delle risorse naturali continua ad arricchire" alcuni Paesi lasciando invece "intere popolazioni, che sono i naturali beneficiari di queste risorse, in uno stato di indigenza e povertà. Né possiamo trascurare il diffuso sfruttamento forzato di uomini, donne e bambini che lavorano per salari bassi e sono privati di reali prospettive di sviluppo personale e di crescita professionale".

"Com'è possibile - chiede Papa Francesco - che nel mondo di oggi le persone continuino a morire di fame, a essere sfruttate, condannato all'analfabetismo, privo di cure mediche di base e lasciato senza tetto?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA