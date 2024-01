Disabilità: Locatelli, insediato tavolo caregiver, presto legge

Si è insediato oggi al ministero per le Disabilità il "Tavolo tecnico per l'analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari", istituito dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. Il Tavolo avrà la durata di sei mesi e lavorerà per formulare proposte per l' elaborazione di un disegno di legge volto al riconoscimento del ruolo svolto dal caregiver familiare, individuare e quantificare la platea, anche diversificata, dei beneficiari di una legge statale sui caregiver familiari, individuare il ruolo del caregiver all'interno di un sistema integrato di presa in carico della persona con disabilità. "Con la riunione di oggi partono i lavori del tavolo che sarà impegnato nei prossimi mesi per dare finalmente una risposta a tutte quelle persone che amano e curano i propri cari - spiega Locatelli -. L'obiettivo è arrivare presto a una cornice normativa con una proposta che possa offrire sollievo, anche con agevolazioni fiscali, e accompagnare in particolare i compiti di cura dei caregiver familiari conviventi. È arrivato il momento di unire le diverse prospettive sul tema e garantire un percorso univoco e condiviso in modo trasversale". Il viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci ha aggiunto: "Uno dei modi migliori per tutelare una persona fragile è 'aiutare chi aiuta', per questo la legge su cui lavoreremo si pone l'obiettivo di coniugare la necessità di garantire gli indispensabili sostegni formali e professionali con sostegni informali, che sono altrettanto necessari per migliorare la qualità di vita delle persone non autosufficienti e dei loro familiari. L'Italia ha bisogno di regole certe per aiutare concretamente milioni di famiglie che attendono da troppo tempo risposte chiare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA