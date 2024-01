Cnr, anche con cambiamento climatico ondate di freddo ma più brevi

"Con il riscaldamento globale le ondate di freddo non scompaiono ma sono meno frequenti e durature. E per l'Italia non si può parlare di ondate di freddo, ma solo di tre episodi isolati di temperature basse". Giulio Betti, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, chiarisce che le ondate di freddo registrate all'estero negli ultimi 10 giorni (in particolare Canada occidentale e Usa) e gli 'episodi isolati' in Italia non sono nulla di eccezionale e confermano i cambiamenti climatici in atto. "Nel nostro Paese - spiega - ha fatto freddo solo a inizio dicembre, qualche giorno fa e lo farà solo venerdì e sabato. Da martedì, infatti, le temperature saranno nuovamente superiori alla norma. E anche se da qui a marzo dovessero arrivare altri 10 giorni di freddo anomalo non ci si dovrebbe meravigliare". Soffermarsi solo sull'Italia, del resto, e' limitativo. "In Canada e negli Stati Uniti abbiamo avuto ondate di freddo importanti - nota l'esperto - ma si sono esaurite rapidamente. Su tutto il resto del mondo, dall'Europa centro-orientale alla Cina, abbiamo avuto temperature eccezionalmente miti. C'è poi il caso della Scandinavia, eccezionale per la durata di 3 mesi e mezzo del freddo polare, ma il suo territorio, rispetto al pianeta, è niente. E non dobbiamo dimenticare - conclude Betti - che in Italia il mese di dicembre è stato il terzo più caldo dal 1800. E soprattutto che il 2023 è stato più caldo di sempre per il pianeta".

