Cade nel poligono di tiro, grave operaio a Gorizia

Grave infortunio sul lavoro, questa mattina, nel poligono di tiro di Gorizia. Un uomo, dipendente di una ditta esterna, è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale dall'alto.

La centrale Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica e l'elisoccorso. Sono state attivate le forze dell'ordine e gli ispettori dell'Azienda sanitaria per accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. I sanitari hanno preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale triestino di Cattinara in codice rosso e prognosi strettamente riservata.



