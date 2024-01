Auto nel lago, morto in ospedale il marito della prima vittima

Sale a due vittime il bilancio dell'incidente stradale avvenuto a Piona di Colico (Lecco) lo scorso 2 gennaio, quando un'auto con tre persone a bordo è precipitata nelle acque del versante lecchese del lago di Como.

Dopo due settimane è morto anche Enrico Taffa, 60 anni, di Milano, che era stato estratto dall'abitacolo della vettura e da allora era ricoverato.

Taffa era il marito di Manuela Spargi, 56 anni, morta nell'incidente.

A bordo della vettura - finita in un dirupo a strapiombo sul lago con ogni probabilità per un'errata manovra - si trovava anche un cugino della prima vittima, di 79 anni, di Bernareggio (Monza e Brianza), ricoverato a sua volta in condizioni gravi.

Ad estrarre gli occupanti dalla vettura era stato un vigile del fuoco fuori servizio, Ivano Ghidoni, con l'aiuto della compagna, Debora Palmisano, medico anestesista.



