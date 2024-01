"Siamo tutti dell'Ansaldo", chiusa manifestazione a Genova

Si è chiuso sotto Palazzo di Giustizia, con le parole dei segretari di Fim Cisl Christian Venzano e di Fiom Cgil Stefano Bonazzi, il corteo di solidarietà per i 16 lavoratori denunciati nel corso dello sciopero del 13 ottobre del 2022 a difesa dello storico stabilimento genovese.

Un lungo corteo, oltre un migliaio di persone, che ha sfilato per le strade cittadine dietro al grande striscione con scritto "siamo tutti Ansaldo". Una grande adesione che ha visto, assieme ai lavoratori di Ansaldo Energia quelli dell'ex Ilva, della compagnia unica, i portuali, le delegazioni delle grandi fabbriche genovesi come Leonardo e Fincantieri, i lavoratori della sanità, i delegati della camera del lavoro, l'Anpi. La manifestazione si è conclusa con i lavoratori che hanno intonato lo slogan: "siamo tutti dell'Ansaldo".



