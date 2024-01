Manager stuprata ai Navigli, una condanna a oltre 3 anni

Una condanna a 3 anni e 7 mesi di reclusione con rito abbreviato e due rinvii a giudizio. Si è chiusa così l'udienza, davanti al gup di Milano Sofia Fioretta, a carico di tre giovani, tra i 23 e i 27 anni, imputati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una manager 32enne il 21 marzo dello scorso anno nelle cantine nei pressi di un locale sui Navigli, di cui due dei giovani sono titolari e sono stati mandati a processo.

Per il pm Alessia Menegazzo, titolare dell'inchiesta dei carabinieri, i tre avrebbero approfittato delle condizioni di stordimento, dovute all'alcol, della giovane tali da non consentirle nemmeno, la mattina dopo, di ricordare quanto era accaduto.



