Liceo avvia corso Greco antico per 'adulti curiosi', un successo

Un liceo classico lancia un corso di Greco antico "per adulti curiosi" ed il successo è immediato, con 60 persone che hanno già svolto la prima lezione e altre decine in attesa di una seconda occasione. Accade a Genova per iniziativa del liceo classico e linguistico C. Colombo, dove è partito il primo "Corso di Greco antico per adulti curiosi".

Il titolo del corso è "Non è mai troppo...Greco!" e la prima lezione ha visto la partecipazione entusiasta dei sessanta fortunati che sono riusciti a iscriversi per primi: molti, infatti, hanno dovuto rinunciare e già attendono una futura edizione.

L'interesse suscitato dalla proposta, iniziata lo scorso 10 gennaio, è stato grande, ma non del tutto inaspettato: "Merito di un progetto che va incontro al bisogno di bellezza e di significato che attraversa la nostra società - spiegano le docenti organizzatrici - Guardare alla ricchezza della lingua e della civiltà greca oggi non significa guardare con nostalgia al passato, ma significa illuminare il presente che stiamo vivendo".

Tra i Greconauti, così si chiamano gli alunni, in ricordo degli Argonauti del vello d'oro, c'è chi si avvicina al greco per la prima volta e chi, magari dopo tanto tempo, desidera riscoprirlo. Si sono iscritti tanti giovani e meno giovani, con percorsi di studi e di vita diversi, ed hanno formato "un equipaggio variegato" spiegano le docenti, "unito dal desiderio di scoprire e di conoscere la ricchezza di un mondo antico, ma più presente fra noi di quanto si immagini". Domani la seconda lezione.



