Estorsione alla sorella, Sanjust condannata ad 1 anno e due mesi

È stata condannata ad un anno e due mesi di reclusione Virginia Sanjust di Teulada, al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. L'ex annunciatrice Rai, già assolta in Appello per avere danneggiato la casa della nonna 'rea' di non averle dato una piccola somma di denaro e condannata a due mesi nell'ottobre scorso per avere tentato di rubare oggetti in una auto parcheggiata, era accusata di estorsione. La donna venne denunciata dalla sorella nell'ottobre del 2022 perché aveva chiesto a quest'ultima denaro, circa 15 euro, per restituirle le chiavi dell'auto che aveva preso in casa.

"Mentre c'è da tempo una divisione giudiziale in corso di un patrimonio di consistente entità - commenta Giancarlo Armati, figlio della donna e amministratore di sostegno -. Alcuni dei coeredi, in questo caso la sorella di mia madre, pensano di strumentalizzare la giustizia ottenendo la condanna di mia madre e questo al solo scopo di metterla sotto tutela ed estrometterla da qualsiasi di tipo possibilità di partecipare anche lei a tale divisione. Estromettendola attraverso l'interdizione lei non parteciperebbe in alcun modo mentre oggi con l'amministrazione di sostegno lei partecipa, può e deve dire la sua. I fatti sono talmente puerili che non sono degni di un procedimento giudiziario".



