Bimbo di 9 anni ucciso dal treno, si indaga per abbandono minore

La procura di Ivrea indaga per abbandono di minore, con l'aggravante della morte, in merito all'incidente che ieri sera, a Borgo Revel, frazione di Verolengo, nel Torinese, è costato la vita ad un bambino di 9 anni, originario della Moldavia. Il piccolo, qualche ora prima, si era allontanato da una comunità residenziale che ha sede poco distante: è morto investito da un treno sulla linea Chivasso-Alessandria. Al momento il fascicolo è contro ignoti.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire eventuali responsabilità relative alla mancata vigilanza sul minore. La comunità di Borgo Revel, gestita da una cooperativa del settore, accoglie bambini in stato di grave disagio, allontanati dalla propria famiglia di origine.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia ferroviaria, il bimbo, a inizio anno, si era già allontanato una volta dalla struttura ma era stato ritrovato dai carabinieri a Chivasso.





