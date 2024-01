Spari in strada a Roma, morto un 33enne. Indaga anche l'Antimafia

Spari in strada alla periferia di Roma. Diversi i colpi esplosi poco dopo le 19.30 verso due uomini che si trovavano in un'auto. Uno è morto, l'altro è rimasto ferito a una gamba. È accaduto a largo Odoardo Tabacchi, nella zona di Corviale, periferia difficile della città. I proiettili sono stati esplosi da un'auto di colore bianco che poi si è data alla fuga. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118 per il 33enne romano. L'uomo, Cristiano Molè, era in auto con il 30enne rimasto ferito quando è stata esplosa una raffica di colpi contro la sua vettura. L'altro, invece, un 30enne anche lui romano, è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale San Camillo. Paura tra le persone che in quel momento si trovavano in strada e hanno sentito gli spari. Avviati posti di blocco in tutta la città per intercettare la macchina in fuga. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto i militari del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi tecnico scientifico. L'omicidio a Corviale è sotto la lente anche de magistrati dell'antimafia. Sul luogo della sparatoria si è recato il pm della Dda, Mario Palazzi Dalla dinamica non si esclude l'ipotesi di un agguato. La vittima sembra abbia alle spalle dei precedenti.

