Operazione della Polizia a Catanzaro, 20 fermi

É in corso un'operazione della Polizia di Stato a Catanzaro, che sta eseguendo venti provvedimenti di fermo a carico di altrettante persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi.

I provvedimenti in esecuzione sono stati emessi dalla Dda del capoluogo calabrese. L'operazione viene condotta dalla Squadra mobile. I fermi si stanno eseguendo, in particolare, nel quartiere "Gagliano", ma l'operazione riguarda anche altre zone della città.

L'associazione finalizzata al traffico di armi contestata ad alcuni dei fermati è aggravata dal metodo mafioso. Contestati anche la detenzione ed il porto illegali di armi e munizioni ed altri reati in materia di stupefacenti.



