Il 27 gennaio, nel giorno della memoria, l'università Statale di Milano conferirà la laurea honoris causa in Scienze storiche alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e fra i principali fautori della realizzazione del Memoriale della Shoah.

Il conferimento avverrà alle 11 nell'aula magna dell'ateneo in via Festa del Perdono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA