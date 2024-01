Crollo solaio in palazzina a Napoli, nessun ferito

Un solaio è crollato in una palazzina di due piani del quartiere napoletano di Secondigliano, intorno alle 21.20: lo si apprende dal Comune, secondo cui nel crollo, in via Paolo Giovio, non ci sono stati feriti.

Sul posto sono subito intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del fuoco e la Protezione Civile comunale.

Dopo il primo crollo, per il quale sarà necessario lo sgombero di 9 appartamenti, è stata interessata da un secondo crollo anche una parete interna posta a confine con l'edificio attiguo con accesso da via Monte Faito. I detriti cadendo hanno invaso il cortile dello stabile vicino determinando lo sgombero di altri due appartamenti.

Sono in corso le verifiche negli immobili e le operazioni per lo sgombero dei nuclei familiari che hanno trovato sistemazione autonoma ad eccezione di due famiglie nelle quali sono presenti in una due minori e nell'altra due ultranovantenni costretti a letto, della cui sistemazione si stanno occupando i servizi sociali. Gli assessori Antonio De Iesu e Luca Trapanese stanno seguendo l'operato dei servizi in costante contatto con il sindaco Gaetano Manfredi.



