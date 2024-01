Bambino di 9 anni ucciso da un treno nel Torinese

Un bambino di 9 anni è morto travolto da un treno a Borgo Revel, una frazione di Verolengo, in provincia di Torino. Il suo corpo è stato visto sui binari dal macchinista di un treno regionale sulla linea Chivasso-Alessandria. Il piccolo potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea.

Il bimbo morto sarebbe un moldavo scappato da una comunità che nel pomeriggio aveva dato l'allarme per le ricerche. Il cadavere è stato trovato vicino alla piccola stazione ferroviaria di Borgo Revel. Sono in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria per chiarire l'accaduto. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria.



